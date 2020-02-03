فضيحة جنسية تهز الوسط الرياضي الفرنسي.. القصة الكاملة

أقر مدرب منتخب فرنسا للتزحلق على الجليد بالاعتداء الجنسي المتكرر على بطلة فرنسا سارة ابيتبول.





واكدت تقارير شبكة روسيا اليوم ان بطلة فرنسا الحائزة على برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000 وجهت اتهام لمدربها جيل باير باغتصابها في وقت سابق.





ومن جانبه اعترف مدربها بتلك الواقعة قائلًا:" أنا اعترف أنني أقمت علاقة حميمة مع أبيتبول. أدرك تماما أن ما حصل بيننا غير مقبول نظرا لمركزي وعمر سارة في ذلك الوقت".





واضاف:" لقد ارتكبت خطأ فادحا وسببت لها أذى نفسيا عميقا، أشهر بالندم الشديد وأعتذر بشدة".





وجاءت اعترافات باير بعد أن صُدم الرأي العام الفرنسي بكتاب أصدرته أبيتبول "أيقونة التزحلق على الجليد في فرنسا"، بطلة فرنسا عشر مرات، حمل عنوان "كان صمتا طويلا" اتهمت فيه باير باغتصابها عندما كانت قاصرا بين عامي 1990 و1992 أي بالفترة التي كان عمرها بين 15 و17.



