الدوري الفرنسي .. مارسيليا يتعادل سلبيًا مع بوردو ويعزز موقعه في الوصافة

تعادل بوردو أمام ضيفه أوليمبيك مارسيليا سلبيا دون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ختام الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وهذا هو التعاد الثاني على التوالي لمارسيليا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أنجيه سلبيا أيضا، والسابع له هذا الموسم.





التعادل رفع مارسيليا رصيد مارسيليا إلى 43 نقطة في وصافة الدوري الفرنسي، وبوردو إلى 30 نقطة في المركز العاشر.







وجاءت باقي النتائج التي أقيمت في نفس الجولة يوم الأحد كالاتي:





نيس 2 : 1 ليون