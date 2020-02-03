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رياضة

بعد التأهل من أم درمان.. الأهلي يوجه رسالة خاصة للاعبيه

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي رسالة خاصة الي لاعبي فريق الكرة الأول عقب التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للاعبي الأهلي وهم في مباراة الهلال السوداني في ام درمان معلقين عليها :" فريق واحد .. حلم واحد يلا يا أهلي".

ونجح الأهلي في اقتناص بطاقة التأهل من السودان عقب التعادل مع فريق الهلال السوداني بهدف لكل منهما في مباراة صعبة الأجواء على الفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي من مجموعته كثاني مجموعة برفقة النجم الساحلي وينتظره في قرعة دور الثمانية كل من صن داونز ومازيمبي والنجم الساحلي.

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