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مجدى البسيونى: السيارات المهملة في الشوارع وسيلة لتنفيذ الجرائم.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:31 ص
مجدى البسيونى
مجدى البسيونى
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إبراهيم القادري
قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن السيارات المهملة في الشوارع هو أمر واقع ونشاهده كثيرا في مصر وهو ليس مشهد حضارى.

وأضاف مجدي البسيوني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن تواجد السيارات المهملة في الشوارع هذا ضد قانون النظافة والبيئة كما أنه يجمع تحتها المخلفات ولا يستطيع عمال النظافة التنظيف تحتها.

وأوضح مجدى البسيوني، أن السيارات المهملة نوعين اما عليها لوحة معدنية وهكذا تكون تابعة لشخص ما أو ليس عليها لوحة ولا نعرف مصدرها .

وتابع مجدى البسيوني، أن المجرم يقوم بسرقة اللوحة من على السيارات المهملة ويقوم بعمل جرائم بها.

واستكمل مجدي البسيوني ، أن السيارات المهملة من السهل استخدامها في عمليات التفجير خصوصا أننا نواجه الإرهاب. 
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