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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/2/2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، السبت 3- 2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى
وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 3-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

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الحمل:
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: تعمل اليوم بحماس والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك اليوم الحياة الاجتماعية.
عاطفيا: من المناسب أن تقضي اليوم وسط الأهل والأصحاب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية والعائلية تعاطفك وتفهمك لظروف من حولك
 
الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك.
اجتماعيا وعاطفيا: يتبعك المعجبون فلا تتذمر من محاكاة البعض لك ولديك اليوم حدس صائب ينفعك في تحديد اتجاهك، فقط اعتن بأقوالك.
 
الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتعبر عن أفكارك بوضوح وبلا مراوغة أو مماطلة.
مهنيا: اليوم تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.
 
السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق والفلك يطالبك بعدم المغامرة أو المخاطرة بسمعتك واهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل وعليك بالعمل في سرية وكتمان واحتفظ بحياتك العاطفية بعيدا عن العيون.
 
 
الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجلب لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يجعلك تستعيد حيويتك وتتحرر من الضغوط وتخطط جيدا لأعمالك.
 
العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: رغم الضغوط والخلافات.. حاول أن تظل متفائلا بالمستقبل.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد.. حاول أن تكون مرنا.
 
الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة ومربحة.
عاطفيا واجتماعيا: يعدك الفلك بأوقات هانئة وتميل اليوم للوقوف بجانب الضعفاء ويُثمر عالمك بفعل الخير
 
 
العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تساعدك على للتعامل بود ومرونة مع الأهل والأقارب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.
 
 
القوس:
من 23/11 إلى 21/12
صحيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وينصحك الفلك بأن تنتبه لحقوقك وأن تتحكم في ردود أفعالك وحركتك حفاظا على سلامتك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. حاول أن تشارك من حولك معاناتهم وتحمل مسئولياتك بشجاعة
 
الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا: القمر في منزل العمل.. يمنحك نشاطا وحيوية وتستطيع أن توظف جهودك في اتجاه سليم.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل العلاقات تزيد من جاذبيتك وتألقك.
 
الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالحضور والعزيمة والإصرار وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية وتدعمك الأفلاك.
 
الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مستعدا للتسامح ولا تشتت طاقتك في صغائر الأمور واهتم بالدقة في الإنجاز.
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