حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/2/2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

الثور:

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك.

اجتماعيا وعاطفيا: يتبعك المعجبون فلا تتذمر من محاكاة البعض لك ولديك اليوم حدس صائب ينفعك في تحديد اتجاهك، فقط اعتن بأقوالك.