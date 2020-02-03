متحدث الصحة يكشف إجراءات الوزارة في استقبال العائدين من الصين.. فيديو

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل استعدادات الوزارة لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد إنتشار فيروس كورونا.





وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن" والمذاع عبر قناة "الحدث"،:"تم تجهيز كافة المعدات لإستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية فيما يخص أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من العيادات النفسية لتقديم الدعم النفسي للعائدين.









وأشار إلى أن وزيرة الصحة إجتمعت مع الأطقم الطبية للتأكد من تطبيق المعايير الاسترشادية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.





ونوه إلى أنه هناك مكانين الأول لاستقبال العائدين، والثاني عبارة عن مستشفى متخصص في إعاشة المشتبه في إصابتهم بالمرض حتى لو كانت متأخرة.



