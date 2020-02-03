أخبار التوك شو.. تفاصيل مثيرة في حياة سيد قطب.. أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة العائدة من ووهان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





كشفت سلمى أنور، باحثة فى الإسلام السياسى ومشاركة في إعداد الفيلم الوثائقى "قطب"، كواليس الإعداد لهذا العمل، موضحة أن كاريزما جمال عبد الناصر استفزت الكاريزما الكامنة داخل سيد قطب.





قدم الإعلامى أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلا:"كل الشكر لبلدى على مافعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان من خلال إرسال طائرة مجهزة طبيا للتعامل مع الـ 300 مواطن.





قال الطيار محمد منار وزير الطيران المصري، إنه بناءا على توجيهات الرئيس السيسى توجهت الطائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة المصريين المتواجدين هناك بعد تفشى فيروس كورونا حرصا على حياتهم، وتابع:"بلدنا مبتسبش حد".





قال الإعلامي نشأت الديهي إن الصين وجهت بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا بالقرب من أماكن وفاتهم، موضحا أن المسؤولين أًصيبوا بحالة هلع بسبب الكارثة التي يعيشون فيها الآن.









قدم الإعلامى أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلًا "كل الشكر لبلدي على ما فعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان من خلال بطائرة مجهزة طبيا لنقل الـ 300 مواطن".





قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلا "كل الشكر لبلدى على ما فعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان بعد إرسال طائرة مجهزة طبيا لنقل مع الـ 300 مواطن".





قال شريف عبد الحميد المتحدث الرسمي بإسم شبكة تحالف المنظمات الحقوقية بلندن، إن 321 توصية من 124 دولة لتركيا خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف.





كشف المخرج شريف سعيد متخصص فى الأفلام الوثائقية، إن الفيلم الوثائقى "قطب" رصد مساحات واسعة وعميقة فى حياة "سيد قطب" ونشأته وثقافته التي انتمى إليها.





قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن قلة حيلة الإخوان مع الشعب الذى خرج فى 30 يونيو جعلتهم يلجأون إلى الكومبارس الهارب محمد علي.







