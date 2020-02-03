AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد مواجهة أول أغسطس.. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة قادمة من أنجولا عبر ترانزيت في أديس أبابا بإثيوبيا  وذلك بعد خوض مباراة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك الذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قد تعادل سلبيا مع بطل أنجولا أمس الأول السبت في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية عصر اليوم الإثنين بعد العودة من أنجولا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتلقى إخطارا بوصول فريق أول أغسطس مساء الخميس

بعثة الزمالك تغادر ندولا الزامبية اليوم

قرار جديد من كارتيرون عقب تعادل الزمالك أمام زيسكو الزامبي

بعثة الزمالك تصل مطار أديس أبابا استعدادا للعودة الى القاهرة

أحمد جلال رئيسا لبعثة الزمالك في أنجولا

الزمالك يشكر سفير مصر في أنجولا

ترشيحاتنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

عمر ربيع ياسين: اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وصعود بطل مصر وصيفا وعقوبات رادعة على بطل السودان

أخبار الأهلي.. شريف إكرامي يرحل عن النادي.. التعاقد مع أحمد الشناوي.. مجاملة مصطفى شوبير

بعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. التعليم: هؤلاء الطلاب لن يجدوا نتيجتهم اليوم

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة العائدة من ووهان.. فيديو

بلدنا مبتسبش حد.. وزير الطيران يكشف خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا

AdvertisementS

اخبار الزمالك.. قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر.. نجم الفريق ينفعل على جمهور النادي

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

محمود فتح الله يصدم بيراميدز قبل مباراة الأهلي.. فيديو

بعد إعلان إكرامي عن الرحيل.. الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد الشناوي.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. شريف إكرامي يرحل عن النادي.. التعاقد مع أحمد الشناوي.. مجاملة مصطفى شوبير

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

تعليق مثير من مدرب حراس الأهلي السابق على قيد نجل شوبير فى القائمة الأفريقية.. فيديو

اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وعقوبات على بطل السودان.. توقعات منسق الكاف

تعليق قوي من هاني حتحوت عن أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني ..فيديو

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

السبب الحقيقي وراء رحيل شريف إكرامي عن الأهلي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب