أحمد موسى لـ جمال ريان: أنت إرهابي وعائلتك باعت الأرض لإسرائيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، إرهابي لا تقل خطورته عن أسامة بن لادن.





وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإرهابي جمال ريان حرض على القتل والاغتيال في مصر والسعودية والإمارات والمغرب العربي عبر تشكيل فرق خاصة»، مردفا «جمال ريان كشف عن وجهه الحقيقي، رغم أن عائلته في فلسطين باعت أراضيها لإسرائيل».





أضاف «عائلتك أول من خانت فلسطين وليس لكم علاقة بالقضية، ومصر أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عام 1948»، متسائلا: «لماذا لم تتحدث عن مشروعات صهر أردوغان في تل أبيب».



