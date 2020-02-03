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توك شو

أحمد موسى لـ جمال ريان: أنت إرهابي وعائلتك باعت الأرض لإسرائيل.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة، إرهابي لا تقل خطورته عن أسامة بن لادن.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإرهابي جمال ريان حرض على القتل والاغتيال في مصر والسعودية والإمارات والمغرب العربي عبر تشكيل فرق خاصة»، مردفا «جمال ريان كشف عن وجهه الحقيقي، رغم أن عائلته في فلسطين باعت أراضيها لإسرائيل».

أضاف «عائلتك أول من خانت فلسطين وليس لكم علاقة بالقضية، ومصر أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عام 1948»، متسائلا: «لماذا لم تتحدث عن مشروعات صهر أردوغان في تل أبيب».

وأكمل: "6 مليارات دولار حجم التعاملات التجارية بين تركيا وإسرائيل، فضلا عن وجود 13 رحلة طيران بين تل أبيب وإسطنبول يوميا»، معلقا «أنتو بعتوا القضية الفلسطينية وإحنا اللي بندافع عنها».
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