دعم يوسف شاهين لها.. كواليس فيلم إحكيلي للمخرجة ماريان خوري| شاهد

استضافت الإعلامية لميس الحديدي خلال حلقة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» باستضافتها للمخرجة والمنتجة ماريان خوري ابنة شقيقة المخرج الكبير يوسف شاهين.





وتحدث المخرجة ماريان خوري للإعلامية لميس الحديدي عن كواليس فيلم «إحكيلي»، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بعمل الفيلم منذ فترة، وكانت انتهت من الفيلم أثناء عملها في أعمال فنية أخرى.





وقالت ماريان خوري، إنها معتادة دائما تصور اي شئ في حياتها سواء كانت تسير في الشارع او البيت او المستشفى، مشيرة إلى أن الكاميرا معها طوال الوقت لتصوير الصور والفيديو لتوثيق كل موقف.





وأوضحت «ماريان خوري» أن أول كاميرا جاءت لها كانت من المخرج الراحل يوسف شاهين عندما كان مع شقيقها الأكبر في اليابان، وكانت تصر على شراء كاميرا لها، ومن هنا كانت البداية لدخول المجال.





ونوهت «ماريان خوري» إلى أنها شاركت مسابقات رسمية من خلال كاميرا صغيرة، لافتة إلى أن المخرج يوسف شاهين كان أول من دعمها ووقف بجانبها في البداية، خاصة أن حياتها تشبه الفليم التي قدمته.