وزير قطاع الأعمال العام: أهم مجال في الدولة الغزل والنسيج.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن أهم مجال للعمل في الدولة هو قطاع الغزل والنسيج.





وأضاف هشام توفيق خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الغزل والنسيج له روافد خلفية بالزراعة والتجارة ثم روافد أمامية بصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات .





وأوضح هشام توفيق، أن الدراسة اخدت شهر ونصف لحين دراستها والإلمام الكامل بها.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اولي قطاع الأعمال العامة اهتمام كبير و إدراكه لاهمية هذا القطاع .





واستكمل هشام توفيق، أن القطاع أصبح على طريق التنفيذ منذ يونيو 2019 .