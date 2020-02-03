AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال العام: أهم مجال في الدولة الغزل والنسيج.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:16 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن أهم مجال للعمل في الدولة هو قطاع الغزل والنسيج.

وأضاف هشام توفيق خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الغزل والنسيج له روافد خلفية بالزراعة والتجارة ثم روافد أمامية بصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات .

وأوضح هشام توفيق، أن الدراسة اخدت شهر ونصف لحين دراستها والإلمام الكامل بها.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اولي قطاع الأعمال العامة اهتمام كبير و إدراكه لاهمية هذا القطاع .

واستكمل هشام توفيق، أن القطاع أصبح على طريق التنفيذ  منذ يونيو 2019 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس «القابضة للغزل»: لن يضار عامل واحد من تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات القابضة للقطن

قطاع الأعمال العام: خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج

من أصل 120.. قطاع الأعمال: 60 شركة نسعى لتطويرها خلال المرحلة الأولى.. فيديو

تعاون بين قطاع الأعمال و الاستثمار لإعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. الفلوس سر غضبها من سيد مكاوي وقطيعتها لزكريا أحمد.. تفاصيل

بـ إطلالة جريئة.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. زفاف ابنة إمبراطور المخدرات بالمكسيك.. لن تصدق فخامته

خطوة بسيطة للخروج من الشك في عدد ركعات الصلاة

المقاصة يضم نجم الزمالك للجهاز الفني مع إيمانويل أمونيكي

أحمد موسى لـ جمال ريان: أنت إرهابي وعائلتك باعت الأرض لإسرائيل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب