مصرى عائد من الصين: هذا ما فعلوه معنا قبل صعود الطائرة.. فيديو

، عن الإجراءات التي تمت معهم قبل صعود الطائرة المصرية.

كشف الدكتور مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بطب بيطري بنها، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بسبب

وأكد مراون في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع عبر فضائية CBC، أنهم ارتدوا الماسكات التى أمرت بها السلطات الصينية علاوة تطهير كافة المتعلقات من ملابس وأحذية وحقائب قبل صعود الطائرة.

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وتابع قائلا : " الإجلاء جاء في وقته وسعداء بعودتنا إلى مصر.. وأشكر ا لرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية لسرعة الاستجابة لنا، كما أشكر السفارة المصرية في الصين على جهدها المبذول.

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جدير بالذكر أن مصر أرسلت بالأمس طائرة لإجلاء المصريين المقيمين بالصين.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن تحمل الطائرة المصرية المتجهة إلى ووهان الصينية لنقل المصريين؛ 10 أطنان من المستلزمات الطبية مقدمة للشعب الصيني.





وأوضح المستشار نادر سعد، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة المصرية قامت بعمل كثير من الجهود سواء لحماية البلاد من دخول الفيروس بها أو لمساعدة الشعب الصيني، لافتا إلى أنها انتهت من تجهيز المكان المخصص للحجر الصحي بكل المستلزمات الطبية للمصريين القادمين من ووهان، وتحضير الفريق الطبي المكلف برعاية المصريين القادمين من ووهان، وأصبح المعسكر الطبي مجهز بـ 140 طبيبا مصريا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وسيلة الاتصال للمصريين القادمين من الصين مع ذويهم ستكون عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، وبالفعل تم توفير خطوط الهواتف المحمولة حتى يستطيعوا لطمأنة ذويهم على مدار اليوم.





وذكر أنه على متن الطائرة أيضًا يوجد 3 أطباء و3 ممرضين، ليرافقوا المصريين القادمين من ووهان، موضحًا أن كل المصريين العائدين من الصين سيتم وضعهم في المعسكر الطبي، وسيتم إعادة 306 من المصريين في ووهان اليوم بعد 8 ساعات من الآن، وأكد أنهم جميعًا بحالة جيدة ولم يعانوا من أي مرض أو الاشتباه في إصابتهم بالكورونا



