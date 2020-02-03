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رياضة

تفوق سعودي.. إشادة عالمية بتنظيم البطولة الدولية للجولف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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نور عادل
اختتمت مساء الأحد منافسات البطولة السعودية الدولية للجولف، التابعة لبطولات الجولة الأوروبية.

وتوج الأيرلندي الشمالي، جرايم ماكدويل بلقب البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للجولف، على ملعب (رويال جرينز) بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويعد هذا اللقب الأول لمكادويل منذ ما يزيد على 5 سنوات.

وعبر اللاعب الأيرلندي عن سعادته البالغة بتحقيق البطولة حيث قال: "أنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز، لقد عملت بجد في الأشهر الماضية لأعود للمنافسة في البطولات، فوزي بهذه البطولة سيعطيني دافعا كبيرا لتحقيق نتائج إيحابية في البطولات المقبلة".

وعن التنظيم، قال: "فوزي بالبطولة في السعودية يزين مسيرتي، بعدما حصلت على ألقاب عدة في أكثر من دولة، لقد فاق هذا الأسبوع جميع توقعاتي".

وتابع: "لقد عاملني الجميع هنا بشكل رائع، والملعب كان مميزًا، المملكة تسير في الاتجاه الصحيح من حيث تبني رياضة الجولف بشكل احترافي. أنا سعيد بمساهمتي في تطوير اللعبة وانتشارها هنا".

كما عبر أسطورة الجولف الأمريكي فيل ميكيلسون الذي حل في المركز الثالث عن إعجابه بما تقدمه المملكة من جهود لنشر رياضة الجولف.

وقال: "أنا معجب بما رأيته هنا، لقد تابع عدد كبير من الجماهير رياضة لم يعرفوها قبل عدة سنوات، لقد حرصوا على معرفة قوانين الجولف، وتعلم هذه الرياضة، وهذا يدل المجهود المبذول في المملكة في هذا الجانب".

وأضاف: "التنظيم هنا كان مميزا مقارنة ببطولات عالمية عدة شاركت بها، البطولة تستقطب أبرز نجوم الجولف، أنا سعيد بمشاركتي وأطمح لتحقيق نتائج أفضل في السنة المقبلة".
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