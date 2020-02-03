بيراميدز يكشف حقيقة تعمد عبدالله السعيد الغياب عن مباراة الأهلي

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة تعمد نجم الفريق عبدالله السعيد الحصول على بطاقة صفراء المواجهة الماضية بالدوري الممتاز من اجل الغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة.





وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية :" عبد الله السعيد لاعب مهم في بيراميدز ومنتخب مصر وغيابه سيكون مؤثرًا جدًا أمام الأهلي ولكن البديل جاهز".





وأضاف: "غير صحيح أن عبد الله السعيد تعمد أن يغيب عن مواجهة الأهلي، وهذا كلام مريض، عبد الله شارك أمام الأهلي من قبل ولا نسمح بهذه التصريحات".



