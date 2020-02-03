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رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة تعمد عبدالله السعيد الغياب عن مباراة الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة تعمد نجم الفريق عبدالله السعيد الحصول على بطاقة صفراء المواجهة الماضية بالدوري الممتاز من اجل الغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية :" عبد الله السعيد لاعب مهم في بيراميدز ومنتخب مصر وغيابه سيكون مؤثرًا جدًا أمام الأهلي ولكن البديل جاهز".

وأضاف: "غير صحيح أن عبد الله السعيد تعمد أن يغيب عن مواجهة الأهلي، وهذا كلام مريض، عبد الله شارك أمام الأهلي من قبل ولا نسمح بهذه التصريحات".

وأردف: "لدينا أكثر من بطولة ونسير في كل البطولات بشكل جيد، بداية من غد سنستعد للأهلي وهي مباراة صعبة جدًا".
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