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تكنولوجيا

أفضل 3 هواتف ذكية تختار منها لطفلك.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لاشك أن قرار شراء هاتف محمول أصبح أكثر صعوبة من إقدامك على شراء سيارة أو سلعة معمرة، نظرًا لتعدد الشركات والمواصفات التى تجعل المستهلك فى حيرة كبيرة، فما بالك بان تقرر شراء هاتف لطفلك، حيث التفكير فى المتانة وقدرة تحمل الشاشة على الصدمات وبالطبع بطارية تستطيع الصمود.

لذلك يقدم موقع cnet قائمة بأفضل 3هواتف ذكية تختار منها لطلفلك، وسنستعرضها فيما يلى بالمواصفات والسعر.

1- The Nokia 3310 بـ 750 جنيهًا:
اذا كنت ترغب فى جعل طفلك يقتنى هاتف محمول بسيط لإستقبال وإجراء المكالمات فقط لكى تكن على إتصال دائم به، وستضمن أداء بطارية مثالى، كما أنك ستحى ذكرى الهاتف الأشهر فى تاريخ نوكيا مع نسخة محدثة منه ولكن بحجم أفضل ومواصفات أكثر، وفى نفس الوقت بسعر إقتصادى تمامًا، فقط مقابل 750 جنيهًا مصريًا.

2- Palm mini-phone بـ 3150 جنيهًا:
هاتف أندرويد مميز بمواصفات بسيطة تمكنه لأداء هذه المهمة بنجاح، حيث يمكنك حميل ما تريد على هاتف ابنك من متجر جوجل الرسمى، بالإضافة لحجم شاشة مناسب لأصابع يده، يبلغ قياسها 3.3 بوصة، وكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوى Palm mini-phone على Qualcomm Snapdragon 435 processor، وذامرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايتـ وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، بالإضافة لبطارية سعة 800 ميللى أمبير، ويعمل بكابل من نوع USB-C، كما أنه مقاوم للماء والأتربة، ويعمل بنظام Android 8.1.

3- iPhone 7 بـ 3000 جنيه:
مع تقدم طفلك فى العمر تزداد مطلباته على الهاتف الخاص به ويبدأ فى المقارنة بين هاتفك وهاتفه، لذا يسعى لإقتناء هاتف ذكى بخيارات أكثر، وهنا يعد هاتف iPhone 7 خيارًا مثاليًا، حيث سرعة نظام التشغيل والكاميرا الجيدة للإلتقاط الصور، مع بطارية توفر أقصى وقت حسب الإستخدام المعتدل، ويمكنك الحصول على نسخة مجددة من الهاتف عبر متجر والمارت مقابل 185 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3000 جنيه مصرى.

كان قد ظهر iPhone 7 فى عام 2016، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ويأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، وكاميرا أساسية بقدة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
أفضل 3 هواتف ذكية تختار منها لطفلك.. صور
أفضل 3 هواتف ذكية تختار منها لطفلك.. صور
أفضل 3 هواتف ذكية تختار منها لطفلك.. صور
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