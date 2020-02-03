رد فعل غريب من الأمير وليام بعد سخرية براد بيت من هاري

استغل الممثل الأمريكي "براد بيت" الأحداث الجارية في بريطانيا ليسخر منها على خشبة المسرح أثناء كلمته عقب فوزه بـ جائزة BAFTA "بافتا" ليشهد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون في تصرف غامض أثناء الكلمة.





تغيب الفنان براد بيت عن حضور الحفل وتسلم جائزته بسبب مشاغله إلا أنه ترك مع أحد الحاضرين خطاب له، وتطرق في خطابه الذي ألقه شخص آخر بدلًا عنه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي البريكست وقصة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال في خطابه:" أهلًا يا بريطانيا، أنا سمعت إنك أصبحت عزباء، أهلا بك في النادي"، وأضاف:" اتمنى لك الأفضل بعد طلاقك من الاتحاد الاوروبي"، كما ذكر في كلمته الامير هاري قائلًا:" متحمس جدًا للالتقاء بالأمير هاري والعودة معه إلى الولايات".





ثم شوهد دوق ودوقة كامبريدج وهم يضحكون بعد الإدلاء بهذا التصريح، مما ترك الحضور في حالة من الحيرة من رد فعلهم إثر هذه المزحة الغير مفهومة من "براد بيت".





الجدير بالذكر أن "براد بيت" قد حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره مساعد عن أدائه في فيلم "كوينتين تارانتينو".