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محافظات

مطروح جاهزة لاستقبال العائدين من الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:34 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة وتجهيزات لاستقبال أبناء المصريين  العائدين من الصين  بفندق  القوات المسلحة ومستشفى النجيلة.

ومن المقرر ان يتم استقبالهم  بفندق القوات المسلحة بمدينة مرسى مطروح لمده  14 يوم مع توفير  سبل الإعاشة والإقامة لهم مع التأمين الطبى التام  للتأكد من عدم حضانة الفيروس ومن تظهر عليه أعراض المرض سيتم نقله الى مستشفى النجيلة  المجهزة حاليًا كحجر صحي .

كما تم تجهيز المستشفى  كافة الأجهزة الطبية لإستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية خاصة أجهزة التنفس الصناعي و العيادات النفسية لتقديم الدعم النفسي للعائدين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول وخروج اي حالات من القادمين من دولة الصين من الفندق والمستشفى  لمنع اختلاطهم باي شخص طوال فترة الملاحظة.
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