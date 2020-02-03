لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصورة رغدة.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنانة رغدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لقاء الخميسي بالصورة التي نشرتها عبر انستجرام وهي تحتضن الفنانة رغدة محمود حيث حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها والتي جاءت بين "قمرررر آت" و " الفنانه الجميله رغده" و "ايه الجمال ده" و "ربنا يخليكو لبعض دائما".







يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

