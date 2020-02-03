أول رد من إريتريا على قرار ترامب بفرض قيود على دخول مواطنيها للولايات المتحدة

أعربت ارتيريا، أمس الأحد، رسميا عن امتعاضها إزاء القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية مؤخرا بإدراجها ضمن 6 دول جديدة سوف يخضع مواطنوها لقيود في تأشيرات دخول الولايات المتحدة.





وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن وزارة الإعلام الإريترية وصفت في بيان بهذا الصدد الإجراء الأمريكي بأنه " غير ودي"، مؤكدة أن تلك الخطوة اتُخذت دون مبرر، وتنطوي على إشارات سلبية حيال إريتريا".





وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت يوم أمس الأول الجمعة قيودا على تأشيرات دخول مواطني ست دول وهىى ميانمار ونيجيريا وقيرقيزستان والسودان وتنزانيا، علاوة على إريتريا، للولايات المتحدة.



