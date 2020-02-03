نواكشوط: الدعم الإماراتي لموريتانيا سيسمح بتوسيع برامج التنمية وخلق نمو اقتصادي

قالت الحكومة الموريتانية إن الدعم، الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لنواكشوط، سيسمح بتوسيع المشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسريع في تنفيذها وخلق نمو اقتصادي واجتماعي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.





واعتبرت الحكومة الموريتانية - في بيان بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم - أن الاستقبال الحار والنوعي الذي حظي به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته لدولة الإمارات يؤكد عمق وصدق العلاقات بين البلدين والشعبين.



