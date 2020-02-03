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أخبار العالم

نواكشوط: الدعم الإماراتي لموريتانيا سيسمح بتوسيع برامج التنمية وخلق نمو اقتصادي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:12 ص
رئيس دولة الإمارات
رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الموريتاني
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أ ش أ
قالت الحكومة الموريتانية إن الدعم، الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لنواكشوط، سيسمح بتوسيع المشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسريع في تنفيذها وخلق نمو اقتصادي واجتماعي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.

واعتبرت الحكومة الموريتانية - في بيان بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم - أن الاستقبال الحار والنوعي الذي حظي به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته لدولة الإمارات يؤكد عمق وصدق العلاقات بين البلدين والشعبين.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة أثمرت عن إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ كما خلصت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ستعود بالنفع على البلدين.
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