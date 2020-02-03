العناني: أديرة وادي النطرون تقترب من التسجيل في اليونسكو.. 60 مليون جنيه لتجهيز البنية التحتية لمحطات المسار

كشف د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه وقع منذ أيام علي ملف تسجيل موقع أديرة وادي النطرون في قائمة التراث العالمي اليونسكو،وهو أول تقدم لمصر في هذا الملف منذ 17 عام،وذلك ضمن إهتمامها بالسياحة الدينية،وهو ما يتم حاليا في المسار الخاص بالعائلة المقدسة.





وقال العناني لـ "صدى البلد": التحديات التي تواجهنا في هذا المسار كبيرة للغاية والذي يضم 25 نقطة، وهو ما يتطلب تضمين محطات المسار ضمن البرامج السياحية للمزارات الشهيرة في مصر، وذلك بزيادة نقاط السياحة الدينية أو الروحانية،حتى يتم الترويج له وإحياء المسار بالتدريج.





وكشف أن الدولة تعمل في خطة استراتيجية طويلة المدى لإنهاء ملف مسار العائلة المقدسة كاملًا،حيث تمت الموافقة والتي بدأتها الدكتورة رانيا المشاط الوزيرة السابقة وأكملها الآن، وهي خطة طويلة المدى.



