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أخبار العالم

مقتل 20 شخصا في هجوم لمجهولون ببوركينا فاسو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لقي 20 شخصا مصرعهم، وذلك في هجوم دامي شمال غرب بوركينا فاسو، نفذه رجال مجهولون مدججون بالسلاح. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هاجم رجال مجهولون مدججون بالسلام على دراجات نارية قرية شمال عاصمة بوركينا فاسو. 

وجاء هذا الهجوم في نفس الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا إرسال 600 جندي إلى منطقة الساحل في أفريقيا، ليصل إجمالي القوات الفرنسية هناك إلى 5000. 

ارتفع حدة العنف العام الماضي في هذه المنطقة، حيث تسبب الصراع المسلح في المنطقة إلى مقتل 4000 شخصا. 

بدأت المشكلات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي عندما استولى تحالف من الانفصاليين والإسلاميين المتشددين على مالي في عام 2012، ما ترتب عليه شن فرنسا تدخلا عسكريا ضدهم. 

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