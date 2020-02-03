مقتل 20 شخصا في هجوم لمجهولون ببوركينا فاسو

لقي 20 شخصا مصرعهم، وذلك في هجوم دامي شمال غرب بوركينا فاسو، نفذه رجال مجهولون مدججون بالسلاح.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هاجم رجال مجهولون مدججون بالسلام على دراجات نارية قرية شمال عاصمة بوركينا فاسو.









ارتفع حدة العنف العام الماضي في هذه المنطقة، حيث تسبب الصراع المسلح في المنطقة إلى مقتل 4000 شخصا.





بدأت المشكلات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي عندما استولى تحالف من الانفصاليين والإسلاميين المتشددين على مالي في عام 2012، ما ترتب عليه شن فرنسا تدخلا عسكريا ضدهم.



