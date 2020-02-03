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منوعات

من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الحاجة أم الاختراع انطلاقًا من تلك المقولة المعروفة منذ قديم الأزل، ولأن الحاجة إلى منزل متنقل أمر في غاية الصعوبة خلال السفر، ولكن نجح رجل في ذلك، حيث حول رجل الصندوق الخلفي لسيارته الـ 4x4 إلى منزل سفر محمول بتكلفة 20000 جنيه استرليني. 

اعتاد  "تيم جوهنسون " البالغ من العمر 38 عامًا ويقيم في ولاية ألاسكا، على السفر واكتشاف أماكن جديدة باستخدام سيارته منذ 24 عامًا، أهتدى"تيم" إلى فكرة عمل منزل متنقل داخل حقيبة السيارة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي  ميرور" البريطانية. 

وبعد عملية التجديد التي  لا تصدق،  تتسع الشاحنة لـ ستة أشخاص ، وهي مزودة بأريكتين وفرن وثلاجة وموقد خشبي ومرحاض وتدفئة ومشغل تلفزيون / دي في دي ومحطات شحن USB وتحت الأريكة وتخزين الأرضية ، لوحة شمسية 100 واط على السطح ، وتخزين الحطب وحتى شرفة مغطاة الظهر.

قال تيم: "منزل الشاحنة الخاص بي مثالي ، ولدي كل ما أحتاجه داخل المنزل"،ام "تيم" بتصنيع المنزل بالكامل من عمل يديه، ويحرص "تيم" على الداوم متابعة السيارة وفحصها فهي أصبحت بالنسبة له مكان إقامته.

كلف بناء المنزل على ظهر الشاحنة عشرة آلاف جنيه إسترليني ، مما دفع المجموع الكلي إلى حوالي 20.000 جنيه إسترليني.
من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور
من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور
من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور
من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور
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