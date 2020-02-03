مفاجأة من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي.. تفاصيل

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بشأن حضور لقاء السوبر الأفريقي.



وأعلن أحمد مرتضى، نجل رئيس الزمالك، وعضو مجلس إدارة النادي، غيابه ووالده عن بعثة الفريق المتجهة إلى قطر، لمواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي.



وقال أحمد مرتضى، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "اتخذنا قرار بعدم سفري أنا أو رئيس الزمالك أو أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم إلى قطر، حيث تسافر بعثة الفريق بدوننا".



وأوضح مرتضى أنه اجتمع بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأطلعه بالمستندات على تلقي الفريق تهديدات بالقتل حال سافر لمواجهة الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن أحمد أحمد وعده بتأمين البعثة على أعلى مستوى.



وتابع: "وضحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خلال جلستي معه أنه يجب أن يلعب الزمالك في جو آمن ومناسب للاعبين، بالرغم من كون قطر دولة معادية".



وأردف: "أحمد أحمد أبلغني أن كاف تواصل مع الاتحاد القطري بمخاطبة رسمية لتأمين بعثة الزمالك، وحال عدم الحصول على ضمان من الاتحاد القطري بتعهد بتأمين البعثة سيتم نقل المباراة من قطر".

