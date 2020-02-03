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منوعات

شاب ينفد بحياته من موت محقق داخل بنزينة.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كتب عمر جديد لشاب سعودي كان بينه وبين الموت ثواني معدودة،  فقد ألهمته العناية الإلهية بالخروج من سيارته في الوقت المناسب قبل ان تصطدم السيارة الأخرى بسيارته داخل محطة بنزين.

فقد يظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية تفاصيل الحادثة، ولحظة اصطدام سيارة مسرعة بأخرى كانت واقفة أمام أحد المتاجر الموجود داخل محطة بنزين بـ جازان، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

كانت السيارة الواقفة في الجهة المقابل للمتجر بداخلها شاب، بعد ثواني فر الشاب هاربًا من السيارة بعد ما لمح السيارة المسرعة وهي تتجه نحوه، ليخرج في الوقت المناسب وينفد بحياته من موت محقق.


وترك الشاب في حالة ذهول من أثر الواقعة المفاجئة، التي دمرت خلالها السيارتين بالكامل، ولم يتضح حال سائق السيارة الأخرى، وهرول الناس حول السيارتين لتقديم المساعدات.
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