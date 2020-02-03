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فن

أخبار الفن.. أول أجر لـ أم كلثوم ومأساتها الأخيرة .. أصالة تبحث عن معجب بها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:07 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:


تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم التى ابتسم لها الحظ بعد أن قام الشيخان زكريا أحمد وأبو العلا محمد باكتشافها حينما كانا يحييان ليالي رمضان في السنبلاوين فأصرا على اصطحابها إلى القاهرة لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها الغنائية.           


نشرت الفنانة أصالة، فيديو لأحد جمهورها وهو يغني أغنيتها الأخير "شامخ"، ويعزف على الجيتار، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".


تستعد المطربة آية عبد الرؤوف لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أخترت غيري" في عيد الحب، عبر القناه الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".


يعيش الفنان تامر عاشور، حالة من النشاط الفني، حيث يحي ثلاث حفلات خلال الشهر الجاري.


طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلاب"، ضمن أغاني ألبومها الجديد، "اقوى واحدة" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب".


إنتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية أن هذه الاقاويل ما هي إلا مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
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