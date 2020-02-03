أخبار الفن.. أول أجر لـ أم كلثوم ومأساتها الأخيرة .. أصالة تبحث عن معجب بها

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:









تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم التى ابتسم لها الحظ بعد أن قام الشيخان زكريا أحمد وأبو العلا محمد باكتشافها حينما كانا يحييان ليالي رمضان في السنبلاوين فأصرا على اصطحابها إلى القاهرة لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها الغنائية.







نشرت الفنانة أصالة، فيديو لأحد جمهورها وهو يغني أغنيتها الأخير "شامخ"، ويعزف على الجيتار، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".





