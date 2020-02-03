AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور يتغزل في أحمد داود بهذه الطريقة.. شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:12 ص
احمد داود
احمد داود
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد داود، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد داود بالصورة من داخل سيارته الخاصة عليه ملامح السعادة وحصلت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعية علي الصورة وجاء بين"منور " و " فنان جميل وراقي" و "احلي داود في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث ظهور للفنان أحمد داود من مهرجان القاهرة السنيمائى.. شاهد

كندة علوش لمتابعيها: بفكر أقص شعري.. إيه رأيكم؟ 

بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم

منى ممدوح تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة

أحمد داوود يبدأ تصوير فيلم يوم 13

فستان أحمر.. منى ممدوح تبهر متابعيها على إنستجرام  

ترشيحاتنا

بلدنا مبتسبش حد.. وزير الطيران يكشف خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا

أم العيال باعت شرفها للجزار.. حكاية ندى مع الجنس الحرام .. تفاصيل

اخبار الفن | عفاف شعيب تصدم جمهورها.. إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

شاب ينفد بحياته من موت محقق داخل بنزينة.. فيديو

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

زراعة الأعضاء: مصر كان بها 146 مستشفى لزراعة الأعضاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب