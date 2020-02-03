الجمهور يتغزل في أحمد داود بهذه الطريقة.. شاهد





وظهر أحمد داود بالصورة من داخل سيارته الخاصة عليه ملامح السعادة وحصلت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعية علي الصورة وجاء بين"منور " و " فنان جميل وراقي" و "احلي داود في الدنيا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.









شارك الفنان أحمد داود، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.