AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شابة صينية ترفض ارتداء القناع.. فكان هذا رد السلطات.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
وسط التحذيرات الكثيرة بشأن فيروس كورونا القاتل الذي احتل عدد من المقاطعات الصينية، رفضت شابة أن ترتدي القناع الطبي على وجهها، ليكن رد السلطات عنيف نتيجة رفضها. 

كانت السلطات الصينية قد أصدرت تحذيرات مشددة بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية المعقمة على الوجه والفم في الاماكن العامة، وذلك منعًا لتفشي الفيروس القاتل وتحجيمه حتى يحل الوباء عن تلك البلاد، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية. 

ورغم التحذيرات إلا أن الشابة  "تشيو" رفضت الخضوع للأوامر ونزلت إلى الشوارع دون وضع القناع الطبي، مما عرضها ذلك للاعتقال من قبل السلطات الصينية، وذلك بعد أن طلب منها المارة واصحاب المتاجر ارتداء القناع أو المغادرة من المكان، ولكنها رفضت وسخرت منهم، فما كان أمامهم سوى مهاتفة الشرطة والتي جاءت على الفور للقبض عليها. 

وأوضح مقطع فيديو لقطات الشرطة وهي تعتقل "تشيو" داخل أحد مراكز التسوق بمقاطعة "شنتشن" بينما كانت هي تقوم بإبعادهم عنها، ليقوموا بتقيدها والذهاب بها إلى المستشفى وبعد الفحص تبين أنها تعاني بالفعل من الكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الروسية كسينيا كريفكو ملكة جمال المتزوجات

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الرحلات منتظمة.. بهذه الإجراءات مصر تواجه انتشار كورونا على الطيران

ارتداء الكمامة هل تمنع انتقال فيروس كورونا؟ تعرف على أنواعها

ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور

مدينة الموت.. أبشع صورة لـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

بعد التأهل من أم درمان.. الأهلي يوجه رسالة خاصة للاعبيه

الله معك بعمل واحد فقط.. علي جمعة: داوم على تحريك شفتيك بهذا الذكر

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

طارق السيد: الدوري يبتعد عن الزمالك.. وعليه أن يقتدي بما فعله ريال مدريد في 2016

رد فعل غريب من الأمير وليام بعد سخرية براد بيت من هاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام