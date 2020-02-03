شابة صينية ترفض ارتداء القناع.. فكان هذا رد السلطات.. فيديو

وسط التحذيرات الكثيرة بشأن فيروس كورونا القاتل الذي احتل عدد من المقاطعات الصينية، رفضت شابة أن ترتدي القناع الطبي على وجهها، ليكن رد السلطات عنيف نتيجة رفضها.





كانت السلطات الصينية قد أصدرت تحذيرات مشددة بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية المعقمة على الوجه والفم في الاماكن العامة، وذلك منعًا لتفشي الفيروس القاتل وتحجيمه حتى يحل الوباء عن تلك البلاد، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.





ورغم التحذيرات إلا أن الشابة "تشيو" رفضت الخضوع للأوامر ونزلت إلى الشوارع دون وضع القناع الطبي، مما عرضها ذلك للاعتقال من قبل السلطات الصينية، وذلك بعد أن طلب منها المارة واصحاب المتاجر ارتداء القناع أو المغادرة من المكان، ولكنها رفضت وسخرت منهم، فما كان أمامهم سوى مهاتفة الشرطة والتي جاءت على الفور للقبض عليها.





وأوضح مقطع فيديو لقطات الشرطة وهي تعتقل "تشيو" داخل أحد مراكز التسوق بمقاطعة "شنتشن" بينما كانت هي تقوم بإبعادهم عنها، ليقوموا بتقيدها والذهاب بها إلى المستشفى وبعد الفحص تبين أنها تعاني بالفعل من الكورونا.