لماذا ماسبيرو؟.. حكاية اسم أقدم تليفزيون في الشرق الأوسط وأفريقيا

ما أن نسمع ذلك الاسم حتى يحضر سريعا في أذهاننا مبنى التليفزيون المصري ولكن هل سألنا أنفسنا ما هي حكاية الاسم وأصله؟.





أقدم التلفزيونات الحكومية:

أطلق اسم ماسبيرو على مبنى التليفزيون المتواجدعلى كورنيش النيل مواجها برج القاهرة ، ويعد المبنى أقدم التلفزيونات الحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا.





جاستون ماسبيرو:

"جاستون ماسبيرو" هو اسم عالم مصريات فرنسي أحب مصر و عشق ترابها وقدم لها خدمات جليلة واكتشافات عظيمة سجلها له التاريخ.





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خطى ماسبيرو أول خطواته في مصر في 5 يناير 1881 بعد أن تم الاستعانة به لتولي منصب مدير مصلحة الآثار المصرية وذلك عقب مرض معلمه عالم الآثار "أوجوست مارييت" الذي كان يتولى إدارة المصلحة.





عوامة في النيل:

لم يسكن ماسبيرو في عقار عادي ، وإنما فضل العيش فوق عوامة علي حافة النيل ، معروفة الآن باسم المنشية، وهي إحدى ممتلكات إدارة خدمة الآثار وقد أمضى فيها ماسبيرو كل فترة إقامته الأولى بمصر حتى عام 1892.





أول مدير للمتحف المصري:

كان ماسبيرو ماهرا في اللغة العربية واستطاع فك شفرات العديد من النصوص الهيروغليفية ، وله الفضل في اكتشاف العديد من المومياوات ، ليصبح من بعدها أول مدير للمتحف المصري .





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أهرامات الجيزة:

استطاع ماسبيرو اكتشاف وفك أكثر من 4000 نص بالهيروغليفية ، وواصل حفائر "مارييت" في معبدي إدفو وأبيدوس وعمل على إزالة الرمال من حول تمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة عام 1886 وقام بإعادة ترتيب المتحف المصري ببولاق في الجيزة قبل انتقاله إلى موقعه الحالي في القاهرة.





رمسيس الثاني:

وكان من أبرز ما قام به العالم الفرنسي في مصر اكتشاف خبيئة أثرية بمعابد الكرنك في الأقصر، كانت تحتوي على مجموعة هائلة لمومياوات الفراعنة في عام 1881 وتم العثور فيها على مومياوات كل من الفراعنة سقنن رع وأحمس الأول وتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني.





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الآثار المنهوبة:

كرس ماسبيروا جهوده للحد من السرقات التي كانت تحدث للآثار المصرية القديمة وقام بمساعدة العالم المصري أحمد كمال بك بنقل المئات من الموميات والآثار المنهوبة إلى المتحف المصري بالقاهرة وأستطاع أن يسن قانون جديد صدر عام 1912 ينص على أن لا يسمح للأشخاص بالتنقيب وأن يقتصر التنقيب فقط على البعثات العلمية بعد الموافقة على مشروعها.





كما يعد ماسبيرو أول من فرض مقابل لمشاهدة المناطق الآثرية لمواجهة النفقات التي يحتاجها للتنقيب وأعمال الصيانة.





المعهد الفرنساوي للآثار:

لم يكن هذا كل ما قدمه ماسبيرو لمصر ، فقد أسس العالم الفرنسي ماسبيرو المعهد الفرنساوي للآثار في القاهرة لدراسة الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية وكان أول مدير لهذا المعهد.





المومياء:

توفى جاستون ماسبيرو في 30 يونيو عام 1916 ودفن في فرنسا ، وقد أطلق اسم ماسبيرو في مصر على مبنى الأذاعة والتلفزيون بالقاهرة ، تكريمًا لما قدمه لمصر والمحافظة على الآثار المصرية القديمة وسجل وجوده في السينما المصرية في الفيلم الروائى الطويل الرائع المومياء للمخرج شادي عبد السلام.