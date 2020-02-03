حرب التصريحات تشتعل.. ترامب يصف بلومبرج بالصغير وحملة الأخير ترد: الرئيس يكذب

اشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح المحتمل للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية مايك بلومبرج، وذلك مع اقتراب بلومبرج من إمكانية أن يكون منافس ترامب في الانتخابات.





وبدأ الأمر عندما صرح دونالد ترامب في حوار مع شبكة فوكس نيوز أنه يعتقد أن مايك بلومبرج سيكون هو المنافس الأقوى له في الحزب الديمقراطي.





وقال ترامب في حواره مع فوكس نيوز إن بلومبرج الذي يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وثماني بوصات بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات، طلب صندوقا ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية، كما وصف ترامب بلومبرج باسم :مايك الصغير".





وفي أول تعليق من حملة بلومبرج على الأمر قالت الحملة: "الرئيس يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته والرذاذ الذي يستخدمه وهكذا".





تأتي هذه المناوشات وسط مخاوف من قبل حملة ترامب لترشح بلومبرج في الانتخابات بسبب قدرته على انفاق مليار دولار وأكثر على الحملة الانتخابية.



