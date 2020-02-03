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أخبار العالم

ترامب عن رئيسة مجلس النواب: غير عادلة وسترحل قريبا من منصبها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حواره مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مؤكدا أنها لن تستمر طويلا في منصبها. 

وقال ترامب في حواره عن بيلوسي: "أعتقد أنها امرأة مرتبكة للغاية ومتوترة للغاية"، وفيما يخص محاكمته في المجلس قال: "لا أعتقد أنها أرادت القيام بذلك، أعتقد أنها كانت تعرف حقًا ما الذي كان سيحدث، وكابوسها الأسوأ قد حدث. لا أعتقد أنها ستكون هناك لفترة طويلة جدًا". 

وفيما يخص تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أضاف ترامب: "إن تقرير مولر حول روسيا، كان مجرد هراء، كل شيء كان هراء. كان ظالمًا للغاية، وكان معظمه غير عادل لعائلتي. عانت عائلتي بسبب كل هذا، وعانت العديد من العائلات الأخرى أيضًا". 

وتابع ترامب: "هناك ثورة مستمرة في هذا البلد ، وأعني ثورة إيجابية"، مشيرا إلى أن معدلات البطالة قد هبطت في البلاد. 



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