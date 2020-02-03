هروب جماعي من مدينة ووهان الصينية بسبب كورونا.. واستمرار الاحتجاجات في العراق.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعربت الحكومة الاماراتية عن استعدادها الكامل للوقوف إلى جانب الشعب الصيني في مواجهة تفشي فيروس كورونا القاتل في البلاد.





فيما أجلت طائرة مصرية من مدينة ووهان الصينية الرعايا المصريين المقيمين فيها فى إطار خطة لحماية المصريين من إنتقال عدوى فيروس " كورونا " المستجد والمنتشر فى المدينة الصينية والتى تعد بؤرة ظهور الفيروس.





وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين غوانزو في جمهورية الصين الشعبية، حتى إشعار آخر.





ومن اليمن، نفت الحكومة اليمنية جملة وتفصيلًا وجود أي مفاوضات ثنائية مع ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب أو غيرها من المناطق المحررة، بالتزامن واعتراض ميليشيا الحوثي على ترتيبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بنقل المرضى من مطار صنعاء الى الأردن ابتداء من صباح اليوم الاثنين.





وفي سوريا، تشهد مناطق محافظة دير الزور السورية، تنافسًا أمريكيًا إيرانيًا واضحًا، إلا أنه لا يظهر على العلن، ويبقى في إطار الاحترازات الأمنية، ففي الوقت الذي تحاول إيران توسيع عمل ميليشياتها في البوكمال وريف دير الزور الغربي، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري لمنع التمدد الإيراني.





ودوليا، أغلقت السلطات في فيتنام اليوم الاثنين المدارس في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 في أعقاب توجيه حكومي بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، رفض المتظاهرون العراقيون في ساحات الاعتصام في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدين أنه لا يمثل ساحات الاحتجاج، التي اشتعلت في كل الاتجاهات، في وقت دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إعادة الدوام الرسمي في المدارس، والمؤسسات، وفتح الطرق، معتبرًا أن علاوي يمثل الشعب، وأن على المتظاهرين إنهاء احتجاجاتهم، وطلب من أنصاره (القبعات الزرقاء) مساعدة القوات الأمنية في إعادة الحياة الطبيعية.





ومن السودان، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.





ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي رئيس مجلس السيادة إلى زيارة الولايات المتحدة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. ورحب البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.





وفيما يخص كورونا، شددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة تعزيز ما وصفته ب«التدابير الوقائية» للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا»، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد حسب تصنيف المنظمة من أكثر المناطق خطورة، بسبب كثافة الرحلات الجوية القادمة إليها من الصين.





ومن صحيفة الاتحاد، رغم مغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي مساء يوم الجمعة الماضي، إلا أن خبراء أجمعوا على أن الجزء الصعب من الانفصال عن أوروبا بدأ رسميا، حيث تقبل البلاد على مرحلة من المفاوضات المعقدة مع أوروبا بشأن التوصل لاتفاق تجاري يحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الجانبين.



