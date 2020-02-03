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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. فضيحة جنسية تهز الوسط الرياضي في فرنسا.. حقيقة وفاة الفنانة منال سلامة..ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:55 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حواره مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مؤكدا أنها لن تستمر طويلا في منصبها. 

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابة بالفيروس. 

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بشأن حضور لقاء السوبر الأفريقي.

تعرض نجم هوليوود "آل باتشينو " لموقف في غاية السوء عند قيامه لتسلم جائزته، حيث سقط اآل باتشينو أرضًا على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز "البافتا".

انتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.


أقر مدرب منتخب فرنسا للتزحلق على الجليد بالاعتداء الجنسي المتكرر على بطلة فرنسا سارة ابيتبول

أكد مصدر أمنى أنه فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بالرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق  خالد بشارة ، والذى أسفر عن وفاته، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير إتجاهه بشكل مفاجئ إختلت عجلة القيادة،  ما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى.


أعلنت الشرطة البريطانية عن اسم المشتبه به في تنفيذ هجوم العاصمة لندن الإرهابي


كشف سيف أحمد المترجم والمرشد السياحي العائد من الصين، والذي أشيع أنه أول مصاب بفيروس كورونا أنه عاد من الصين يوم الجمعة الماضية، ونظرًا إلى  قلق وخوف الناس منه علاوة على عودته إلى وظيفته، اضطر إلى الذهاب إلى مستشفى الحميات بحلوان اليوم للاطمئنان على نفسه قبل ان يتعامل مع أي شخص.
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