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تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:07 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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البهي عمرو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على "قناة مصر الأولي"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 3- 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

 

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.75 جنيه للشراء، 15.85  جنيه للبيع.

وسجل اليورو 17.35 جنيه للشراء 17.58 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 20.60 جنيه للشراء 20.93 جنيه للبيع.


وسجل الدينا الكويتى 51.85 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع.

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