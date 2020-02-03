درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء الأرصاد اليوم الاثنين ، استقرارا في درجات الحرارة فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.
وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا مع وجود شبورة صباحا ورياح معتدلة .
ويتوقع الخبراء بأن يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا مع اعتدال الرياح ، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ورياح ليلا .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المحافظات ومدن مصر :
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 17
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 8 والعظمى 18
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 8 والعظمى 17
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 8 والعظمى 21
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 8 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 9 والعظمى 24
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 9 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 3 2
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21