بدء إجلاء المصريين الراغبين فى العودة من الصين.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأثنين.

المصري اليوم

بدء إجلاء المصريين الراغبين فى العودة من الصين.

الشروق

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية مستشفى الإخلاء و العيادات الخارجية بمنطقة الحجر الصحي.

بوابة الأهرام

الزراعة: حملات مستمرة لمتابعة أسواق اللحوم وتشديد الفحص و الرقابة على المنافذ الحدودية.

أخبار اليوم

وزيرا الآثار والطيران يتفقدان الموقع الجديد لمتحف بمطار القاهرة.

صدى البلد الإنجليزي

ليس فقط كورونا .. الصين تواجه "تحدي قاتل" آخر.

الأهرام الإنجليزي

إسرائيل تشن غارات على غزة وتلغى 500 تصريح دخول تجاري.