AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير دفاع قبرص: نيقوسيا تواصل سعيها لإنهاء الاحتلال التركي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:43 ص
سافاس أنجيليديس
سافاس أنجيليديس
Advertisements
أ ش أ
قال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس إن تركيا استبدلت "قانون الغاب" و"دبلوماسية الزوارق الحربية" بالقانون الدولي الأمر الذي يقوض استقرار شرق البحر المتوسط. 

وأضاف الوزير في كلمة -نقلتها وكالة الانباء القبرصية- أن تركيا تواصل أعمالها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، متجاهلة تمامًا جميع مفاهيم القانون والجغرافيا.

وأشار إلى أن نيقوسيا تواصل سعيها في التوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق تنهي الاحتلال التركي وسياسة المستوطنات غير الشرعية وتضع حدًا لنظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن وحقوق التدخل ووجود القوات الأجنبية.

وقال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس إن الوحدة هي حجر الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه النضال من أجل الحرية واستعادة حقوق الشعب القبرصي. مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أنه عندما نقف سويًا يمكننا تحقيق أشياء يعتقد البعض أنها غير قابلة للتحقيق.

وتابع قائلا: إن المأساة التي مازال يواجهها الجانب القبرصي اليوناني، جنبًا إلى جنب مع الاستفزازات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص تذكر بأن البلاد تمر بلحظات تاريخية وسياسية مهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤول دولي يشيد بدور قبرص في تعزيز خطة العمل الإقليمية لتغير المناخ

قبرص: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لبلادنا.. والاتحاد الأوروبي يراقب

لمواجهة البلطجة التركية.. قبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية

قبرص تطالب محكمة العدل الدولية بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية

وزير الدفاع القبرصي: مستمرون بمواجهة الاستفزازات التركية بحذر

وزيرة الدفاع الألمانية: سننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

ترشيحاتنا

يحسبونه بسيطا وهو من أكبر الذنوب.. الإفتاء تحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرون

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بخصوص منفذ هجوم لندن

شقيقة الإعلامية مروة ميمي: الأطفال لا يلعبون مع بعضهم بمسدس حقيقي.. فيديو

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

مس الأعضاء التناسلية.. هل ينقض الوضوء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور