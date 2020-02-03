وزير دفاع قبرص: نيقوسيا تواصل سعيها لإنهاء الاحتلال التركي

قال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس إن تركيا استبدلت "قانون الغاب" و"دبلوماسية الزوارق الحربية" بالقانون الدولي الأمر الذي يقوض استقرار شرق البحر المتوسط.





وأضاف الوزير في كلمة -نقلتها وكالة الانباء القبرصية- أن تركيا تواصل أعمالها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، متجاهلة تمامًا جميع مفاهيم القانون والجغرافيا.





وأشار إلى أن نيقوسيا تواصل سعيها في التوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق تنهي الاحتلال التركي وسياسة المستوطنات غير الشرعية وتضع حدًا لنظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن وحقوق التدخل ووجود القوات الأجنبية.





وقال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس إن الوحدة هي حجر الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه النضال من أجل الحرية واستعادة حقوق الشعب القبرصي. مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أنه عندما نقف سويًا يمكننا تحقيق أشياء يعتقد البعض أنها غير قابلة للتحقيق.





وتابع قائلا: إن المأساة التي مازال يواجهها الجانب القبرصي اليوناني، جنبًا إلى جنب مع الاستفزازات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص تذكر بأن البلاد تمر بلحظات تاريخية وسياسية مهمة.