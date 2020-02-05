عاوز تشتري موبايل.. تعرف على أحدث الموديلات من 2000 إلى 3000 جنيه

قال سليم محمود أحد تجار الهواتف الذكية في شارع عبد العزيز إن سوق الهواتف المحمولة أصبح يتطور بشكل كبير وكل ثانية يكون في جديد، لذلك أصبح الصراع بين الشركات في الوقت الحالي هو إصدار أفضل الهواتف بأفضل إمكانيات بأقل سعر.

وأوضح محمود رجب أحد التجار أنه يوجد العديد من الهواتف في الفئة السعرية المتوسطة و التي تبدأ من 2000 حتى 3000 جنيه التي تتمتع بإمكانيات كبيرة مثل سامسونج A20 S و ريدمي نوت 8 و هم الأفضل في تلك الفئة السعرية.





حيث إن هاتف A 20 S يأتي بالإمكانيات الآتية :





التخزين / الرام: 32 جيجا مع 3 جيجا رام





الكاميرا: خلفية ثلاثية 13+8+5 م.ب. / امامية 8 م.ب.





الشاشة: 6.5 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير





البطارية: 4000 مللي أمبير





السعر التقريبي : 2500 جنيه





بينما يأتي هاتف رديمي نوت 8 بالإمكانيات الآتية _ :





لتخزين / الرام: 32/64/128 جيجا مع 3/4 جيجا رام





الكاميرا: خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / امامية 13 م.ب.





الشاشة: 6.3 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير





نظام التشغيل: اندرويد 9.0





البطارية: 4000 مللي أمبير





السعر التقريبي : 2850 جنيهاً





وكلاهما يصلح للشخص الذي يريد هاتف للالعاب الثقيلة مثل بابجي وكول اوف ديوتي وأيضا للتصوير حيث إن جودة الكاميرات عالية



