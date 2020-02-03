كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

بافتا ، فسيطرت الألوان الهادئة الوردية على فساتين النجمات و تنوعت الألوان بين درجات الفوشيا بجانب الألوان الأخرى الابيض و الاسود و الزيتى. فكان هناك العديد من النجوم والنجمات الذين خطفوا الأنظار حول إطلالاتهم فى حفل توزيع جوائز، فسيطرت الألوان الهادئة الوردية على فساتين النجمات و تنوعت الألوان بين درجات الفوشيا بجانب الألوان الأخرى الابيض و الاسود و الزيتى.









بافتا ، ولم تكن هناك الكثير من الإطلالات المحتشمة وهو المتوقع فى هذا الحدث. الفساتين الجريئة تصدرت اختيار النجمات على السجادة الحمراء كالعادة فى حفل توزيع جوائز، ولم تكن هناك الكثير من الإطلالات المحتشمة وهو المتوقع فى هذا الحدث.



على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات فى حفل بافتا ، إلا أن هناك بعض النجوم أخفق في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور، ولم تنال إعجاب البعض. على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات فى حفل، إلا أن هناك بعض النجوم أخفق في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور، ولم تنال إعجاب البعض.





بافتا جميع الأنظار حول إطلالتها الجذابة و الأنيقة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، أتسم التصميم بأنه مرصع بالتطريزات ذات اللون الذهبى،وحمل فستانها توقيع Alexander McQueen. وقد لفتت كيت ميدلتون فى حفلجميع الأنظار حول إطلالتها الجذابة و الأنيقة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، أتسم التصميم بأنه مرصع بالتطريزات ذات اللون الذهبى،وحمل فستانها توقيع Alexander McQueen.





بافتا ...

إليكم أبرز إطلالات المشاهير فى حفل جوائز ...

انطلقت مساء أمس فعاليات حفل توزيع جوائز الـbafta ، حيث توافد العديد من النجوم و النجمات الفن خلال حفل توزيع جوائز الـبإطلالات أنيقة ومميزة.