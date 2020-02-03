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كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:51 ص
إطلالات النجوم فى
إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
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هاجر هانئ
انطلقت مساء أمس فعاليات حفل توزيع جوائز الـbafta ، حيث توافد العديد من النجوم و النجمات الفن  خلال حفل توزيع جوائز الـ بافتا بإطلالات أنيقة ومميزة.

فكان هناك العديد من النجوم والنجمات الذين خطفوا الأنظار حول إطلالاتهم فى حفل توزيع جوائز بافتا، فسيطرت الألوان الهادئة الوردية على فساتين النجمات و تنوعت الألوان بين درجات الفوشيا بجانب الألوان الأخرى الابيض و الاسود و الزيتى.


الفساتين الجريئة تصدرت اختيار النجمات على السجادة الحمراء كالعادة  فى حفل توزيع جوائز بافتا، ولم تكن هناك الكثير من  الإطلالات المحتشمة وهو المتوقع فى هذا الحدث.

على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات فى حفل بافتا، إلا أن هناك بعض النجوم أخفق في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور، ولم تنال إعجاب البعض.

وقد لفتت كيت ميدلتون فى حفل بافتا جميع الأنظار حول إطلالتها الجذابة و الأنيقة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، أتسم التصميم بأنه مرصع بالتطريزات ذات اللون الذهبى،وحمل فستانها توقيع Alexander McQueen.

إليكم أبرز إطلالات المشاهير فى حفل جوائز بافتا...
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا
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