شاهد.. آخر ظهور لـ منال سلامة قبل شائعة وفاتها





وظهرت منال سلامة في الصورة مع زوجها عادل أديب، وهما يرتديان «طراطير» ويحتفلان بالعام الجديد، وعلقت قائلة: « سنة جديدة وسعيدة عليكو ».





كانت أنباء تفيد بوفاة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، انتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، ورد ا لدكتور أشرف زكي، على تلك الشائعات في تصريحات صحفية أن هذه الأقاويل ما هي إلا مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



بينما نشرت منال سلامة فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" لتنفي شائعة وفاتها بشكل قطعي.

وقالت من خلال الفيديو: "أنا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".









ظهرت الفنانة منال سلامة مع زوجها المخرج عادل أديب، في بداية شهر يناير الماضي، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، في آخر ظهور لها، قبل شائعة وفاتها التي انتشرت بشكل مكثف مؤخرًا.