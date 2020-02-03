تعرف على آخر نتائج مبادرة القضاء على قوائم الانتظار "فيديو"

قال الدكتور خالد عاطف مدير الخدمة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار إن بداية المشروع كان من المتوقع اجراء 18 ألف حالة مرضية يتم إنجازها، ولكن الارقام تخطت المتوقع 20 مرة.





وأضاف الدكتور خالد عاطف من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن الأرقام تم تنفيذها فيما يقرب من 330 مستشفي فى جميع انحاء الجمهورية بجميع قطاعات الخدمة الصحية ومستشفيات القطاع الخاص والقوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية.





وأشار مدير الخدمة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار الى ان الارقام مشرفة للمشروع، بالاضافة ان تقدم شئ للمريض المصرى يراعى فيه ان تكون الخدمة ذات جودة ومجانية.





وأوضح مدير الخدمة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار أن أكثر تخصص جراحي تعاملنا معه هو القسطرة القلبية وبعدها عمليات جراحات الرمد والقلب المفتوح و جراحات الاورام وجراحات العظام وتغير المفاصل والمخ والأعصاب و زراعة القوقعة وزراعة الكبد وزراعة الكلى واضافة القسطرة الإضافية والقسطرة المخية.



