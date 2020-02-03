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اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية:تكثيف الجهود للاستفادة من قطاع النقل واللوجستيات في ضبط الأسعار بالسوق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة خدمات النقل الدولي واللوجستيات التي شكلها المهندس ابراهيم العربي رئيس  الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة برئاسة أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة القاهرة التجارية،ندوة موسعة اليوم الأحد، لمناقشة اهمية قطاع اللوجستيات وكيفية تطبيقه بسبل علمية حديثة في المرحلة القادمة للمساهمة في تقليل تكلفة السلع وبالتالي خفض أسعارها.


وشارك في الندوة المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة وعمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة وعضو اللجنة والدكتور محمد علي عميد المعهد العالي للدراسات العليا سابقا والرئيس الشرفي لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة وعدد من التجار والخبراء المهتمين بقطاع النقل واللوجيستيات.


وقال أيمن الشيخ رئيس اللجنة ورئيس شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة إن قطاع النقل واللوجستيات اصبح يمثل أهمية خاصة في ظل تطلعنا إلى التنمية والتطوير والسعي الي خفض اسعار السلع من خلال تقليل تكلفة نقلها.


ولفت "الشيخ" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للاستفادة من قطاع النقل واللوجستيات في ضبط الاسعار بالسوق في مختلف الانشطة من خلال خفض التكلفة وتقليل هادر السلع باتباع السبل العلمية الصحيحة في النقل حيث ان ذلك ينعكس ايجابيا علي الاسعار بالسوق وهو هدف الدولة في الفترة الحالية والمستقبلية.


وقال عمرو السمدوني عضو اللجنة وسكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة  ان المرحلة القادمة ستشهد سلسلة ندوات تتضمن محاضرات عن اهمية قطاع اللوجستيات وكيفية الاستفادة منه علي اعتبار ان هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية علي مستوي اسعار كافة السلع خاصة في ظل التطور وتوجيهات الدولة الي التحول الرقمي الذي يحتاح الي تنمية وتطوير كافة سبل التعاملات الاقتصادية .

ونوه "السمدوني" إلي أن قطاع النقل واللوجستيات من اهم السبل التطويرية التي تعتمد عليها الدول في تنفيذ خططها التنموية في تقوية اقتصادياتها وهو التوجه العام لبلدنا حاليا لتحقيق التنمية المستدامة.

ياتي ذلك في الوقت الذي القي فيه الدكتور محمد علي محاضرة عن قطاع اللوجستيات واهميته في التنمية والتطوير وتقليل تكلفة السلع بمختلف انواعها والايجابيات التي ستنتج من وراء تطبيق اساليب النقل واللوجستيات الحقيقية المتطورة بالنسبة للشارع المجتمعي بشكل عام والاقتصادي بصفة خاصة.

 

 

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