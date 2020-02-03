النشرة المرورية الصباحية ترصد حالة الطرق الصحراوية والدائري

أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية اليوم الاثنين، على الطرق الصحراوية تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، وأن غرفة العمليات لم تتلقَ أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.





ويشهد الطريق الدائري ارتفاعا متوسطا في أحجام السيارات أعلى مناطف أثر النبى في القادم من الاوتوستراد إلى كورنيش النيل، وكذلك بعض الكثافات المتوسطة في القادم من المنيب الى المعادى، لا سيما وجود بعض الكثافات بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من المرج.





ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.









كما أفادت المصادر بسيولة الحركة المرورية على باقى انحاء الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو في الاتجاهين القادم والمتجه الى مدينة 6 أكتوبر.



