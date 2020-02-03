أمين منظمة التعاون الإسلامي: قضية فلسطين تتصدر سلم أولوياتنا

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، إن قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة، وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".





وانطلق اليوم بمقر مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف.



