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أخبار العالم

أمين منظمة التعاون الإسلامي: قضية فلسطين تتصدر سلم أولوياتنا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:58 ص
منظمة التعاون الاسلامي
منظمة التعاون الاسلامي
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سعيد العربي
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، إن قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة، وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وانطلق اليوم بمقر مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأعلنت أمريكا في وقت سابق، عن طرح خطة للسلام في 28 يناير الماضي، وقالت منظمة التعاون أن موقفها ثابت وداعم للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.

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