خدمة فندقية..محمد عبد العزيز: إنشاء مدينة متكاملة للصوت والضوء بالغردقة..فيديو

قال رئيس شركة مصر للصوت والضوء، محمد عبد العزيز، إن الفترات الأخيرة شهدت توافد عدد كبير من الوفود السياحية على مصر نتيجة للاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة، لافتًا إلى أن عروض الصوت والضوء أصبحت ممتلئة جدًا بالسائحين.





وأضاف رئيس شركة مصر للصوت والضوء، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الشركة تحولت للرقمنة منذ العام الماضى وأصبح الحجز فى عروض الصوت والضوء عن طريق الموقع الإليكترونى.





وتابع أن عروض الصوت والضوء تكلفتها عالية جدًا، وتتخطى فى الموقع الواحد أكثر من 100 مليون جنيه أو أكثر بكثير، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول التوفير فى الإنفاق قدر المستطاع لكى تستطيع الصرف على أعمال التطوير.





وأوضح أن الفترة القادمة سيتم تطوير عروض الصوت والضوء، ومنها عروض الصوت والضوء فىا لغردقة بعد إنشاء مدينة متكاملة للصوت والضوء بمحافظة الغردقة لول مرة وسيتم إنشاء نماذج محاكاة للأماكن الخمسة التى يتم عرض الصوت والضوء بها، وتوفير مناطق خدمة وبازارات.





وأضاف أن الخدمة ستكون فندقية فى مدينة الصوت والضوء، لافتًا إلى أن السائحين يكتبون تقييماتهم عن العروض على موقع الإليكترونى للصوت والضوء، مؤكدًا أن أغلب التقييمات بها إشادة للمنظومة والتجربة، كما انه يتم التعامل مع الشكاوى بالاستجابة الفورية.







