AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خدمة فندقية..محمد عبد العزيز: إنشاء مدينة متكاملة للصوت والضوء بالغردقة..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:23 ص
الصوت والضوء
الصوت والضوء
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس شركة مصر للصوت والضوء، محمد عبد العزيز، إن الفترات الأخيرة شهدت توافد عدد كبير من الوفود السياحية على مصر نتيجة للاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة، لافتًا إلى أن عروض الصوت والضوء أصبحت ممتلئة جدًا بالسائحين.

وأضاف رئيس شركة مصر للصوت والضوء، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الشركة تحولت للرقمنة منذ العام الماضى وأصبح الحجز فى عروض الصوت والضوء عن طريق الموقع الإليكترونى.

وتابع أن عروض الصوت والضوء تكلفتها عالية جدًا، وتتخطى فى الموقع الواحد أكثر من 100 مليون جنيه أو أكثر بكثير، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول التوفير فى الإنفاق قدر المستطاع لكى تستطيع الصرف على أعمال التطوير.

وأوضح أن الفترة القادمة سيتم تطوير عروض الصوت والضوء، ومنها عروض الصوت والضوء فىا لغردقة بعد إنشاء مدينة متكاملة للصوت والضوء بمحافظة الغردقة لول مرة وسيتم إنشاء نماذج محاكاة للأماكن الخمسة التى يتم عرض الصوت والضوء بها، وتوفير مناطق خدمة وبازارات.

وأضاف أن الخدمة ستكون فندقية فى مدينة الصوت والضوء، لافتًا إلى أن السائحين يكتبون تقييماتهم عن العروض على موقع الإليكترونى للصوت والضوء، مؤكدًا أن أغلب التقييمات بها إشادة للمنظومة والتجربة، كما انه يتم التعامل مع الشكاوى بالاستجابة الفورية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. عرض الصوت والضوء فى الكرنك مجانا السادسة مساء

4 يناير.. أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل

أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل غدا

أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل اليوم

إضافة اللغة الصينية لمعبدى فيلة وأبو سمبل في أسوان.. 9 لغات في عروض الصوت والضوء

الصوت والضوء تمنح تذاكر مجانية لحضور حفلاتها بـ5 مناطق.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

قرار صيني بشأن جثث ضحايا فيروس كورونا

نذر حرب بين سوريا وتركيا.. أردوغان يهدد بمواصلة حملته العسكرية

نقل المخرج خالد جلال للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

بعد نفي شائعة وفاتها .. جمهور منال سلامة: هتستفيدوا إيه

مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للجيش السوري بإدلب

جي ام سي تعلن عودة همر كبيك أب كهربائية بقوة 1,000 حصان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة