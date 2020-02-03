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أخبار العالم

تصعيد عسكري تركي في خليج عدن.. تفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:12 ص
تصعيد تركي في خليج
تصعيد تركي في خليج عدن
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام تركية، في نبأ عاجل لها، بأن البرلمان التركي تلقى مذكرة تمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عامًا إضافيًا في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها.

وتشارك الولايات المتحدة، والسعودية والإمارات والبحرين في مبادرة حماية حرية الملاحة في مياه الخليج.

وبدأ التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين في نوفمبر الماضي، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُّهمت إيران بالوقوف خلفها. 

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو الماضي، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول بجانب الولايات المتحدة، هي: السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.
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