أماكن الزحمة الصباحية في الجيزة.. شارع فيصل أفضل من الهرم

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، انتشارا مكثفا للخدمات المرورية على أغلب شوارع وميادين المحافظة.





فيما ظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع السودان في القادم من الجيزة باتجاه جامعة القاهرة.





وهناك كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم في القادم من الهرم وسينما رادوبيس مرورا بشارع نصر الدين حتى ميدان الجيزة.









ويفضل السير في شارع فيصل بدلا من شارع الهرم حيث يشهد سيولة مرورية تامة، مع ارتفاع بعض احجام السيارات اعلى كوبري فيصل بإتجاه الجيزة.





فيما ظهرت بعض الكثافات على كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين بإتجاه الزمالك.





كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.





وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.



