AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أماكن الزحمة الصباحية في الجيزة.. شارع فيصل أفضل من الهرم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:09 ص
شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، انتشارا مكثفا  للخدمات المرورية على أغلب شوارع وميادين المحافظة.

فيما ظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع السودان في القادم من الجيزة باتجاه جامعة القاهرة.

وهناك كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم في القادم من الهرم وسينما رادوبيس مرورا بشارع نصر الدين حتى ميدان الجيزة.


ويفضل السير في شارع فيصل بدلا من شارع الهرم حيث يشهد سيولة مرورية تامة، مع ارتفاع بعض احجام السيارات اعلى كوبري فيصل بإتجاه الجيزة.

فيما ظهرت بعض الكثافات على كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين بإتجاه الزمالك.

كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

مرور الجيزة: انتظام الحالة المرورية في شوارع وميادين المحافظة

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

كثافات متوسطة.. الحالة المرورية على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

بطء الحركة بشارعي الهرم وفيصل.. النشرة المرورية الصباحية بشوارع الجيزة

النشرة المرورية الصباحية ترصد حالة الطرق الصحراوية والدائري

ترشيحاتنا

بعد التأهل من أم درمان.. الأهلي يوجه رسالة خاصة للاعبيه

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مذيع الجزيره يدعو للاغتيال يتصدر تويتر.. ورد ناري من أحمد موسى

فضيحة جنسية تهز الوسط الرياضي الفرنسي.. القصة الكاملة

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

فيديوجراف.. عادات تجعل القهوة تهدد صحتك‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته