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محافظات

في جميع المراكز والأحياء.. الجيزة تخصص غرف عمليات فرعية لتلقي شكاوى المواطنين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جميع الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة، بتخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حي ومركز ومدينة، لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار اليوم.

وأوضحت محافظة الجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة حلها والرد على المواطنين، حيث تأتي تلك الغرف الفرعية بجانب غرفة العمليات المركزية والتي تستقبل الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات، وفقًا لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم وضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.

وأكدت محافظة الجيزة، أن جميع العاملين بالمنظومة جرى تأهيلهم وفق أعلى مستويات الجودة للتعامل مع شكاوى المواطنين، وأن الجميع يعمل لغرض رئيسى وهو توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم المساعدة لهم بشكل يرقى لمستوى توقعاتهم فى مقدمى الخدمة .

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