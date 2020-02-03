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اقتصاد

القابضة للمياه وشركاتها التابعة تدرب 24 ألفًا من العاملين بالتخصصات المختلفة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:36 ص
ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،أنه تم تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية لـ 24 ألف متدرب بالشركة والشركات التابعة لها بتخصصات التشغيل والصيانة، وجودة مياه الشرب، ومعامل الصرف الصحى، وغير ذلك.

وقال المهندس ممدوح رسلان،إن التدريب يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بقطاعى المياه والصرف الصحى، وتطبيق منظومة التحول الرقمى، مشيرًا إلى أنه تم قياس أثر المردود التدريبى للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء، والعائد من تلك البرامج، وذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة (فعاليات الأسابيع التدريبية) من خلال الإدارة العامة للتدريب بالشركة، والتى تم تفعيلها خلال عام 2019، وتستهدف تدريب نسبة30% من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى جميع المجالات.


وقال المهندس ممدوح رسلان:إنه فى مجال التعاون بين الجهات العلمية والبحثية، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز العلمية الخاصة، والتي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.


وأشار رئيس الشركة القابضة إلى نجاح خطة التدريب المنفذة بالشركة القابضة والشركات التابعة، طبقا للاحتياجات الفعلية للعاملين فى التخصصات كافة، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة فى رفع وبناء قدرات العاملين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أساليب التدريب والتى تنوعت بين التدريبات النظرية والميدانية، وكذا تطبيق التحول الرقمى فى تقديم خدمات التدريب بنظام (E-learning).


ولفت رئيس الشركة القابضة،إلى أن منظومة التدريب الإلكترونى تهدُف إلى دعم العنصر البشرى، وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية للعاملين، وكذا تجهيز استديو لتسجيل المحاضرات وتوفير المتطلبات التدريبية، وتفعيل دور الشركة المجتمعى من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات فى التخصصات الفنية لتأهيلهم إلى سوق العمل وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة من خلال أفضل أنظمة التدريب العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة خصصت برامج تدريبية لتأهيل طلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى فى المجالات كافة.​

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