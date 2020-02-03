ضبط الجزار المتهم بقتل صاحب كافتيريا في بنها

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهم الجزار المتهم بقتل صاحب كافتيريا في احدى قرى مركز بنها احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا بتلقى مامور مركز شرطة بنها اشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "سامح م ع " 20 سنة صاحب كافتيريا ومقيم الرملة – دائرة المركز جثة هامدة أثر اصابته بجرح طعني بالفخذ وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

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وبالانتقال والفحص وسؤال والد المجنى عليه محمود ع ا مقاول أتهم المدعو محمد ا ع وشهرته " محمد الجزار " عامل بالتعدي على نجله وإحداث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض " مطواة " محدثًا اصابته التي أودت بحياته وفر هاربا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.